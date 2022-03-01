Спасали собратьев и уничтожали вертолеты: что известно о воинах, которым присвоили звание Героев

1 марта 2022 , 02:10
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Источник:

телеграмм Pravda Gerashchenko

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 нашим защитникам. Половину из них наградили посмертно.

Подвиги военных отметили государственной наградой. Указ о присвоении звания Героя Украины президент подписал 28 февраля.

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Что известно о 12 Героях Украины

  • Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Боец дал возможность другим подняться в воздух.
  • Майор Коломиец Дмитрий Валерьевич (посмертно). Спасал собратьев и отвлек на себя огонь вражеской авиации. Воина сбил вражеский самолет.
  • Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Уничтожил скопления русской техники под Гостомелем.
  • Лейтенант Мовчан Виталий Анатольевич (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
  • Полковник Оксанченко Александр Яковлевич (посмертно). Погиб в воздушном бою, когда отвлекал российскую авиацию.
  • Старший лейтенант Радионов Вячеслав Денисович (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове. Это спасло наших военных от ракетного удара.
  • Старший лейтенант Герус Андрей Андреевич. Сбил вражеский Ил-76 над Кропивницким. Именно благодаря действиям защитника вооруженный российский десант не мог высадиться.
  • Бригадный генерал и командир оперативно-тактической группировки "Север" Красильников Дмитрий Сергеевич. Он двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. Воин не впустил врага в Харьков из Луганской области.
  • Подполковник Круглов Андрей Николаевич. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и самостоятельно уничтожил 2 российских вертолета и самолет.
  • Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, 2 вертолета Ми-24. Поэтому российский десант не смог высадиться.
  • Генерал-лейтенант Содоля Юрий Иванович. В боях за Волноваху спас спасшихся от окружения и организовал успешное контрнаступление. Теперь защитник эффективно защищает Мариуполь.
  • Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

Редакция 24 канала благодарит наших защитников за их мужество и героизм. Слава Украине! Героям Слава!

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Автор: Софія Мінджоса