Спасали собратьев и уничтожали вертолеты: что известно о воинах, которым присвоили звание Героев
1 марта 2022 , 02:10Читати новину українською
Источник:телеграмм Pravda Gerashchenko
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 нашим защитникам. Половину из них наградили посмертно.
Подвиги военных отметили государственной наградой. Указ о присвоении звания Героя Украины президент подписал 28 февраля.
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Что известно о 12 Героях Украины
- Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Боец дал возможность другим подняться в воздух.
- Майор Коломиец Дмитрий Валерьевич (посмертно). Спасал собратьев и отвлек на себя огонь вражеской авиации. Воина сбил вражеский самолет.
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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Уничтожил скопления русской техники под Гостомелем.
- Лейтенант Мовчан Виталий Анатольевич (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
- Полковник Оксанченко Александр Яковлевич (посмертно). Погиб в воздушном бою, когда отвлекал российскую авиацию.
- Старший лейтенант Радионов Вячеслав Денисович (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове. Это спасло наших военных от ракетного удара.
- Старший лейтенант Герус Андрей Андреевич. Сбил вражеский Ил-76 над Кропивницким. Именно благодаря действиям защитника вооруженный российский десант не мог высадиться.
- Бригадный генерал и командир оперативно-тактической группировки "Север" Красильников Дмитрий Сергеевич. Он двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. Воин не впустил врага в Харьков из Луганской области.
- Подполковник Круглов Андрей Николаевич. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и самостоятельно уничтожил 2 российских вертолета и самолет.
- Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, 2 вертолета Ми-24. Поэтому российский десант не смог высадиться.
- Генерал-лейтенант Содоля Юрий Иванович. В боях за Волноваху спас спасшихся от окружения и организовал успешное контрнаступление. Теперь защитник эффективно защищает Мариуполь.
- Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.
Редакция 24 канала благодарит наших защитников за их мужество и героизм. Слава Украине! Героям Слава!
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