Спасатель играет на скрипке украинские мелодии, чтобы поднять патриотический дух коллег

Тернопольский спасатель поднимает патриотический дух коллег игрой на скрипке. Делает он это с начала вторжения оккупантов.

Скрипача зовут Любомир Крушельницкий. Он работает спасателем более 8 лет. До работы учился в музыкальном училище.

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В сети спасатель опубликовал видео, где играет украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Мужчина говорит, что его вдохновил лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который пел эту песню.

Хотелось немного поднять боевой дух не только коллег, но и каждого украинца. Мы на своей земле. За нами победа, за нами правда. Нам главное держаться и все будет хорошо!

– говорит спасатель.

В пожарной части Любомир играет мелодию на стихотворение Тараса Шевченко "Реве та стогне Дніпр широкий".

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