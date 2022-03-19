Скрипаля звати Любомир Крушельницький. Він працює рятувальником понад 8 років. До роботи навчався в музичному училищі.

Зверніть увагу ЗСУ показали ще одне яскраве відео роботи безпілотника Bayraktar

У мережі рятувальник опублікував відео, де грає українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка була гімном січових стрільців. Чоловік каже, що його надихнув лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який співав цю пісню.

Хотілося трохи підняти бойовий дух не тільки колег, а й кожного українця. Ми на своїй землі. За нами перемога, за нами правда. Нам головне триматися і все буде добре!

– каже рятувальник.

В пожежній частині Любомир грає мелодію на вірш Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".

Зверніть увагу – Херсонці переспівують музику окупантів: відео