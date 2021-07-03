Спасатели бьют тревогу: в Украине за пол дня утонули 4 человека

3 июля 2021 , 17:49
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Источник:

ГСЧС

В Украине за пол дня 3 июля утонули 4 человека. Спасатели призывают население быть осторожнее и не заходить в воду нетрезвыми.

Трагедии случились в 2 городах и 1 поселке. Всего за пол дня под водой погибли 4 человека.

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Где утонули люди

  • В Кривом Роге,
  • Киеве (два случая),
  • Кураховке Донецкой области.

Известно, что одна из погибших в Киеве – 40-летняя женщина. В то же время информацию о других жертвах в ГСЧС не указывают.

Сколько можно повторять: выпил – в воду не ходи! А также простая народная мудрость: "Не знаешь брода – не лезь в воду",
 – подчеркнули спасатели.

Они призывали людей не "умножать печальную статистику, а включать мозг у воды".

Трагедии на водоемах

Автор: Софія Мінджоса