Спасатели бьют тревогу: в Украине за пол дня утонули 4 человека

В Украине за пол дня 3 июля утонули 4 человека. Спасатели призывают население быть осторожнее и не заходить в воду нетрезвыми.

Трагедии случились в 2 городах и 1 поселке. Всего за пол дня под водой погибли 4 человека.

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Где утонули люди

В Кривом Роге,

Киеве (два случая),

Кураховке Донецкой области.

Известно, что одна из погибших в Киеве – 40-летняя женщина. В то же время информацию о других жертвах в ГСЧС не указывают.

Сколько можно повторять: выпил – в воду не ходи! А также простая народная мудрость: "Не знаешь брода – не лезь в воду",

– подчеркнули спасатели.

Они призывали людей не "умножать печальную статистику, а включать мозг у воды".

Трагедии на водоемах