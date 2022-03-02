Спасатели в Харькове вынуждены покинуть место происшествия из-за новых атак

Спасатели возле горсовета, в который россияне попали ракетой, вынуждены покинуть место происшествия. Атаки на город продолжаются.

Харьковчане обязательно должны оставаться в укрытиях. Город под обстрелами с воздуха более полутора часов.

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Из-за ракетных обстрелов российской орды занялось здание Главного управления полиции Харьковщины, университет Каразина и жилые дома.

Число пострадавших и разрушений уточняется, ситуация в городе сложная. В то же время путинская армия целится в жилые районы Харькова.

Добавим, что 1 марта оккупанты попали в центральную площадь Свободы в Харькове. Россияне нанесли удар крылатой ракетой класса "Калибр" возле здания Харьковской ОГА. В результате удара погибли по меньшей мере 10 человек.

Спасатели в Харькове вынуждены покинуть место атак: смотрите видео

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