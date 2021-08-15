Спасатели продолжают искать 6-летнего мальчика, потерявшегося на Говерле: фото, видео
Источник:ГСЧС
На Говерле вечером 14 августа отстал от туристической группы и заблудился 6-летний мальчик. Спасатели продолжили поиски ребенка вблизи поселка Ворохта, что на Прикарпатье.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что работают 7 групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам.
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По состоянию на 06:00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Осадков в этой местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла,
– отметили в ГСЧС.
Всего к поисковым работам привлечено 156 человек, 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер:
- ГСЧС – 57 человек, 2 собаки, 10 единицы техники (из них 1 квадрокоптер);
- Нацполиция – 7 человек, 4 единицы техники и 1 собака;
- НГУ – 30 человек и 2 единицы техники;
- ВСУ – 11 человек;
- волонтеры – 13 человек и 2 единицы техники;
- работники Карпатского национального природного парка – 8 человек и 1 единица техники.
На Говерле ищут 6-летнего мальчика: смотрите видео
На Говерле ищут 6-летнего мальчика / Фото ГСЧС