Спасатели нашли тело 20-летней полицейской, которую волной снесло в море
Водолазы ГСЧС нашли девушку, которую волной снесло с пирса в Одессе 2 июня. Ее искали 3 суток.
Спасатели искали девушку, которую снесло волной в море, с вечера 2 июня. Ее тело нашли сегодня, 5 июня. Его обнаружили неподалеку от места, где произошла трагедия.
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Девушку смыло волной в море: что известно о трагедии
2 июня стало известно, что в Одессе девушку смыло в море. На видео, которое распространили в сети, было видно, что девушка фотографировалась на пирсе в Аркадии, вдруг первая волна сбила ее с ног, а вторая – снесла в море.
В ГСЧС сообщили, что сообщение о трагедии поступило к ним вечером 2 июня. Спасатели сразу отправились на поиски. Также в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".
Поиски продолжались несколько дней. 5 июня водолазы ГСЧС нашли тело погибшей.
Сегодня днем, неподалеку от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопленницы,
– сообщили в ГСЧС.
Спасатели также призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время пребывания у водоемов, поскольку "один неправильный шаг может стоить вам жизни".
Погибшая – лейтенант полиции
- Известно, что девушка, которую смыло в море – лейтенант полиции Александра Олещук из Ровно. Ей было всего 20 лет.
- В полиции сообщили, что в апреле 2023 года она закончила Львовский государственный университет внутренних дел, после чего ее назначили на должность участкового офицера полиции Ровненского РУП. 21 апреля этого года ее отправили на курсы в ведомственном учреждении на Кировоградщине.
- Девушка приехала в Одессу вне службы – для того, чтобы отдохнуть. Местные телеграмм-каналы пишут, что Александра была на отдыхе в Аркадии не сама, а с друзьями. В комментарии 24 Каналу в правоохранительных органах добавили, что полицейская хотела сделать фото на пирсе на память об Одессе.
- Ровненское издание "Радио Трек" также сообщило, что Александра была сиротой – ее воспитывала бабушка.