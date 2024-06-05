Спасатели нашли тело 20-летней полицейской, которую волной снесло в море

Водолазы ГСЧС нашли девушку, которую волной снесло с пирса в Одессе 2 июня. Ее искали 3 суток.

Спасатели искали девушку, которую снесло волной в море, с вечера 2 июня. Ее тело нашли сегодня, 5 июня. Его обнаружили неподалеку от места, где произошла трагедия.

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Девушку смыло волной в море: что известно о трагедии

2 июня стало известно, что в Одессе девушку смыло в море. На видео, которое распространили в сети, было видно, что девушка фотографировалась на пирсе в Аркадии, вдруг первая волна сбила ее с ног, а вторая – снесла в море.

В ГСЧС сообщили, что сообщение о трагедии поступило к ним вечером 2 июня. Спасатели сразу отправились на поиски. Также в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".

Поиски продолжались несколько дней. 5 июня водолазы ГСЧС нашли тело погибшей.

Сегодня днем, неподалеку от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопленницы,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели также призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время пребывания у водоемов, поскольку "один неправильный шаг может стоить вам жизни".

Погибшая – лейтенант полиции