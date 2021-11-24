Спасатели не надеются найти живым: под Очаковом третьи сутки ищут рыбака

Еще 22 ноября у острова Березань в Черном море из-за шторма перевернулась лодка, в результате погибли 2 человека. Еще одного мужчину объявили в розыск, однако надежды, что он жив, все меньше.

Кроме третьего мужчины, который в тот день находился в лодке, ищут и сам водный транспорт. Пока результатов поисков нет.

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Под Очаковом ищут мужчину из лодки

Спасатели уже третьи сутки подряд продолжают искать мужчину. К операции привлекли водолазов.

Однако надежд найти рыбака живым уже почти нет. Спасатели предполагают, что лодка пошла ко дну, похоронив под собой тело мужчины.

В Черном море опрокинулась лодка: что известно

На днях вблизи острова Березань, под Очаковом, из-за шторма перевернулась лодка, в которой находились 3 человека. Ее обнаружил местный рыбак.

На место прибыли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Тела двух погибших спасатели обнаружили еще 22 ноября. Одного выбросило на берег, другого – на скалу.

Спасатели отмечают, что из-за сильных порывов ветра и в туманную погоду не стоит выходить на воду. Людей призывают всегда обращать внимание на информацию синоптиков о штормовых предупреждениях.