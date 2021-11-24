Окрім третього чоловіка, який того дня був у човні, шукають і сам водний транспорт. Наразі результатів пошуків немає.

До теми На Одещині перекинувся патрульний човен: тривають пошуки прикордонника

Під Очаковом шукають чоловіка з човна

Рятувальники вже третю добу поспіль продовжують шукати чоловіка. До операції залучили також водолазів.

Однак сподівань знайти рибалку живим вже майже немає. Надзвичайники припускають, що човен пішов на дно, поховавши під собою тіло чоловіка.

У Чорному морі перекинувся човен: що відомо

Днями поблизу острова Березань, що під Очаковом, через шторм перекинувся човен, в якому були 3 людей. Його виявив місцевий рибалка.

На місце прибули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тіла двох загиблих рятувальники знайшли ще 22 листопада. Одного викинуло на берег, другого – на скелю.