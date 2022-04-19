Спасатели обезвреживают технику оккупантов: им помогает легендарный Патрон

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям тщательно очищают территорию населенного пункта Шестовица, что в Черниговской области. Компанию спасателям составил пес-пиротехник Патрон.

Саперы работают вместе со звездой соцсетей – Патроном

Фото и видео с места событий служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала в своих соцсетях.

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В ГСЧС отметили, что в населенном пункте до сих пор много разбитых танков и бронемашин оккупантов. Кроме того, спасатели продолжают обнаруживать огромное количество снарядов, минометных мин, гранат и патронов, которые оставили российские войска.

Чтобы повысить осведомленность населения и предотвратить травмы, спасатели проводят беседы с местными и раздают им предупреждающие листовки.

Помогает в этом наш пес-пиротехник Патрон, которого любят как взрослые, так и детки,

– добавили в ГСЧС.

Спасатели и пес Патрон обезвреживают технику оккупантов / Фото ГСЧС Украины

В то же время служба напоминает о запрете подходить к разбитой технике. Не стоит также съезжать с дорог на обочину и гулять в лесу, поскольку это может быть опасно.

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