Спасатели объявили штормовое предупреждение: где ожидать сильный снег
6 января 2022 , 12:21Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Некоторые регионы Украины на Сочельник, 6 января, будут засыпать сильным мокрым снегом. В частности, речь идет о Карпатах и Закарпатской области.
Опасность будет первого уровня желтого. Об этом предупреждают спасатели, ссылаясь на прогнозы синоптиков.
Читайте также 6 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
По данным Укргидрометцентра, 6 января днем в Закарпатской области сильные дожди с переходом в мокрый снег, в Карпатах сильный мокрый снег,
– сообщает ГСЧС.
Также стоит обратить внимание на налипание мокрого снега и быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.
Погода в Украине
- Погоду в Украине в четверг, 6 января, синоптики прогнозировали холодной. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. В то же время на Юге страны, в Днепре и Донецкой области должно быть тепло.
- Также был прогноз, что сильные морозы не вернутся в Украину даже на рождественские праздники. Небольшое похолодание обещают 7 января, однако колядовать придется не под снегопадами, а кое-где под дождем.
- Во Львове в первый день 2022 года, 1 января, проснулись сурки Маричка и Мышко. Это может свидетельствовать о приближении ранней весны и слишком короткой зиме в этом году.
Вам могут понадобиться советы автомобилисту зимой: смотрите видео