Спасатели показали 5-этажку в Киеве, в которую попали остатки сбитой ракеты: есть жертва

В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение в многоэтажке. Здание загорелось.

Случилось это в Подольском районе Киева. Последствия показали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Есть жертва

По предварительной информации, спасателям удалось спасти 12 человек. Еще 98 – эвакуировали. Травмированы 4 человека.

К сожалению, 1 человек погиб.

Что произошло

Сегодня, 18 марта примерно в 8 утра в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что загорелись с 1 по 3 этажи.

По состоянию на 09:14 пожар был ликвидирован. К этому привлекли 8 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава.



Пожар в многоэтажке в Киеве / ГСЧС



Человек погиб / Фото ГСЧС



В 5-этажку в Киеве попали остатки сбитой ракеты/ Фото ГСЧС



Последствия действий оккупантов / Фото ГСЧС

Спасатели показали 5-этажку в Киеве, в которую попали остатки сбитой ракеты: смотрите видео

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