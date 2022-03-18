Сталося це у Подільському районі Києва. Наслідки показали у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Увага Після повітряної тривоги вибух прогримів у Запоріжжі
Є жертва
За попередньою інформацією, працівникам ДСНС вдалося врятувати 12 осіб. Ще 98 – евакуювали. Травмовано 4 людини.
На жаль, 1 людина загинула.
Що сталося
Сьогодні, 18 березня, приблизно о 8 ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці.
На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що загорілись з 1 по 3 поверхи.
Станом на 09:14 пожежу ліквідовано. До цього залучили 8 одиниць пожежної техніки та 47 людей особового складу.
Пожежа у багатоповерхівці в Києві / Фото ДСНС
Людина загинула / Фото ДСНС
У 5-поверхівку у Києві влучили залишки збитої ракети/ Фото ДСНС
Наслідки дій окупантів / Фото ДСНС
Рятувальники показали 5-поверхівку у Києві, в яку влучили залишки збитої ракети: дивіться відео
Як виглядає обстріляний Маріуполь: дивіться відео