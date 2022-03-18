Сталося це у Подільському районі Києва. Наслідки показали у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Є жертва

За попередньою інформацією, працівникам ДСНС вдалося врятувати 12 осіб. Ще 98 – евакуювали. Травмовано 4 людини.

На жаль, 1 людина загинула.

Що сталося

Сьогодні, 18 березня, приблизно о 8 ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що загорілись з 1 по 3 поверхи.

Станом на 09:14 пожежу ліквідовано. До цього залучили 8 одиниць пожежної техніки та 47 людей особового складу.



Пожежа у багатоповерхівці в Києві / Фото ДСНС



Людина загинула / Фото ДСНС



У 5-поверхівку у Києві влучили залишки збитої ракети/ Фото ДСНС



Наслідки дій окупантів / Фото ДСНС

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