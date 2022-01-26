Спасатели и полиция планируют обучение гражданского населения в разных регионах

Министерство внутренних дел Украины проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Они пройдут в разных регионах страны.

Как рассказал Денис Монастырский во время встречи с представителями ветеранских организаций 25 января, в Украине также будут проверены работы систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

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К учениям планируют привлечь лучших специалистов и инструкторов, в частности:

ГСЧС,

Нацполиции,

Нацгвардии,

ГПСУ.

Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах,

– подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начало подготовку к этим учениям.

"В онлайн-режиме собрали Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений", – отметил Крук.

В ходе совещания удалось обсудить основные вопросы:

оповещение,

порядок использования защитных сооружений,

эвакуацию.

Сергей Крук объяснил, что все это самое элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты.

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