Спасатели и полиция планируют обучение гражданского населения в разных регионах

26 января 2022 , 20:36
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Источник:

МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Они пройдут в разных регионах страны.

Как рассказал Денис Монастырский во время встречи с представителями ветеранских организаций 25 января, в Украине также будут проверены работы систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

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К учениям планируют привлечь лучших специалистов и инструкторов, в частности:

  • ГСЧС,
  • Нацполиции,
  • Нацгвардии,
  • ГПСУ.

Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах,
– подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начало подготовку к этим учениям.

"В онлайн-режиме собрали Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений", – отметил Крук.

В ходе совещания удалось обсудить основные вопросы:

  • оповещение,
  • порядок использования защитных сооружений,
  • эвакуацию.

Сергей Крук объяснил, что все это самое элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты.

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По данным разведки, Россия активно наращивает войска у границ Украины. О возможности полномасштабного российского вторжения в западные СМИ говорят еще с октября 2021 года. Недавно Вашингтон заявил, что Россия планирует нападение на Украину в середине февраля.

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Автор: Альона Захарова