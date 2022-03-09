Спасатели помогают эвакуироваться жителям Бучанского района

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города, поэтому люди эвакуируются, спасаясь от ужасов войны. Им в этом помогают спасатели.

Оккупанты до сих пор пытаются прорваться в Киев. Поэтому жители населенных пунктов возле столицы находятся в опасности.

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Жителей Бучанского района эвакуируют

Сейчас в Киевской области продолжается эвакуация жителей городов, которые больше всего пострадали от обстрелов оккупантов. Их перевозят в столицу.

Врачи оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся. Среди эвакуированных есть дети и люди пожилого возраста.

Смотрите фото, как спасатели помогают людям эвакуироваться / Фото ГСЧС

В настоящее время проводят эвакуацию жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля. Их везут через Стоянку – Белогородку.

Эвакуировать жителей Бучанского района помогают спасатели. Они опубликовали фото и видео спасения мирных украинцев.

Смотрите видео эвакуации жителей Бучанского района:

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