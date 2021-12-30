Спасатели предупредили о сильной гололедице на дорогах Украины
Источник:ГСЧС
Синоптики 30 декабря предупредили об ухудшении погодных условий в восточных областях. Из-за этого спасатели объявили первый и второй уровень опасности на дорогах.
По данным синоптиков, на дорогах большинства областей будет гололедица. Температура воздуха там опустится ниже 0 градусов.
Важно На дорогах Украины гололедица: полезные советы водителям и пешеходам
Какой будет погода 30 декабря
Погода в Украине в четверг, 30 декабря, будет сухой: осадков не прогнозируют ни в одной из областей. Средняя дневная температура составит -3 градуса.
В центральных, восточных и южных областях прогнозируют морозы. Средняя дневная температура составит -3...-5 градусов. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что на дорогах будет гололедица.
Циклон, который вчера (29 декабря – 24 канал) насыпал снега, а также обманул киевлян, черкнув буквально снежным хвостом, но так и не смог подсыпать столице снега, покинул нашу территорию,
– заявила Диденко.
Где будет опасно на дорогах
Спасатели призвали водителей быть внимательными на дорогах в:
- Запорожской области – там объявили первый уровень опасности (желтый);
- в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей – второй уровень опасности (оранжевый);
- на Киевщине – первый уровень опасности (желтый).
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Как вести себя водителям во время гололедицы
- Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
- Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
- Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
- Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.
- Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.
Советы пешеходам во время гололедицы / Инфографика 24 канала