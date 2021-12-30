Спасатели предупредили о сильной гололедице на дорогах Украины

Синоптики 30 декабря предупредили об ухудшении погодных условий в восточных областях. Из-за этого спасатели объявили первый и второй уровень опасности на дорогах.

По данным синоптиков, на дорогах большинства областей будет гололедица. Температура воздуха там опустится ниже 0 градусов.

Важно На дорогах Украины гололедица: полезные советы водителям и пешеходам

Какой будет погода 30 декабря

Погода в Украине в четверг, 30 декабря, будет сухой: осадков не прогнозируют ни в одной из областей. Средняя дневная температура составит -3 градуса.

В центральных, восточных и южных областях прогнозируют морозы. Средняя дневная температура составит -3...-5 градусов. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что на дорогах будет гололедица.

Циклон, который вчера (29 декабря – 24 канал) насыпал снега, а также обманул киевлян, черкнув буквально снежным хвостом, но так и не смог подсыпать столице снега, покинул нашу территорию,

– заявила Диденко.

Где будет опасно на дорогах

Спасатели призвали водителей быть внимательными на дорогах в:

Запорожской области – там объявили первый уровень опасности (желтый);

в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей – второй уровень опасности (оранжевый);

на Киевщине – первый уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как вести себя водителям во время гололедицы

Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.

Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.

Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.

Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.

Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.



Советы пешеходам во время гололедицы / Инфографика 24 канала