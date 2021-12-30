За даними синоптиків, на дорогах більшості областей буде ожеледиця. Температура повітря там опуститься нижче за 0 градусів.
Важливо На дорогах України ожеледиця: корисні поради водіям та пішоходам
Якою буде погода 30 грудня
Погода в Україні у четвер, 30 грудня, буде сухою: опадів не прогнозують у жодній з областей. Середня денна температура становитиме -3 градуси.
У центральних, східних та південних областях прогнозують морози. Середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на дорогах залишатиметься ожеледиця.
Циклон, який вчора (29 грудня – 24 канал) насипав снігу, а також обдурив киян, черкнувши буквально сніговим хвостом, але так і не спромігся підсипати столиці снігу, залишив нашу територію,
– заявила Діденко.
Де буде небезпечно на дорогах
Рятувальники закликали водіїв бути уважними на дорогах у:
- Запорізькій області – там оголосили перший рівень небезпечності (жовтий);
- в окремих районах Миколаївської та Донецької областей – другий рівень небезпечності (помаранчевий);
- на Київщині – рівень перший небезпечності (жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Як поводитися водіям під час ожеледиці
- Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
- Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
- Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
- Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.
Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу