Спасатели предупреждают о ливнях и порывистом ветре: какие регионы накроет непогода

В Украине 19 сентября значительно похолодает. Ливень и сильный ветер накроет большинство областей.

Спасатели предупреждают о І уровне опасности, то есть желтом. Такую информацию обнародовали по состоянию на утро 19 сентября.

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Непогода накроет Украину 19 сентября

Ночью прогнозируют значительные дожди в:

западных и северных областях;

а также в Черкасской области.

Днем непогода будет бушевать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Кроме того, в Киеве и Киевской области ночью, 19 сентября, будет значительный дождь. Из-за этого там прогнозируют также І уровень опасности, то есть желтый.

Более того, в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду. Именно поэтому там прогнозируют І уровень опасности, то есть желтый.

Синоптик Наталья Диденко написала, что ветер в Украине преимущественно юго-западный, лишь в западных областях – северо-западный, но порывистый.

С понедельника Градусы начнут сползать вниз – до +7...+12. Будет очень холодно по ощущениям.

Наталья Диденко Синоптик

Поднимется уровень воды в реках

В результате осадков, спасатели предупредили, что ожидают подъем уровней воды над текущими уровнями, однако без негативных последствий, на:

реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) – до 0,5 – 1,5 метра;

реках Закарпатья – до 0,3 – 1,5 метра;

Латорицы и в нижнем течении Боржавы – до 2 метров;

Также ожидают подъем уровней в реках бассейнов Прута и Сирета (на 0,2 – 0,8 метра, без негативных последствий) и Припяти (на 0,1 – 0,5 метра).

На Припяти в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ.

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