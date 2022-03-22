Спасатели расчищают Харьковщину от вражеских "подарков"

В результате боевых действий на Харьковщине осталось немало вражеских снарядов и обломков ракет. Спасатели собирают их для дальнейшей утилизации.

Над очисткой территории области работают пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Заметьте Битва за Мариуполь, обстрел протеста в Херсоне и убитые россияне: видео дайджест 26 дня войны

Все взрывоопасные устройства изымают – их позже уничтожат.

Спасатели настойчиво просят при обнаружении обломков ракет, снарядов или других взрывоопасных предметов, обращаться по телефонам 101 или 102 и ни в коем случае не переносить эти предметы самостоятельно или прикасаться к ним.

Спасатели собирают вражеские снаряды в Харьковской области / Фото ГСЧС

Интересно – сколько процентов украинцев верит в победу нашего государства: смотрите видео



