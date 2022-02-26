Спасатели разбирают завалы военного городка в Калиновке
26 февраля 2022 , 12:46Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Спасатели совместно с волонтерами разбирают завалы, возникшие в результате обстрелов военного городка в селе Калиновка Киевской области.
Продолжаются поисковые работы. В Калиновке работают 6 человек личного состава и 2 единицы техники от ГСЧС.
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Все разрушено
В случае угрозы спасателей отведут на безопасное расстояние. Необычные показали фото с места событий. Видно, что здание разрушено до основания: обрушилась крыша, не выдержали стены.
Кстати, могут ли быть под завалами люди – не сообщают.
Завалы военного городка / Фото ГСЧС
Спасатели работают в Калиновке / Фото ГСЧС