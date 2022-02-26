Спасатели разбирают завалы военного городка в Калиновке

Спасатели совместно с волонтерами разбирают завалы, возникшие в результате обстрелов военного городка в селе Калиновка Киевской области.

Продолжаются поисковые работы. В Калиновке работают 6 человек личного состава и 2 единицы техники от ГСЧС.

Важно Россия атаковала украинские города: где прошли бои

Все разрушено

В случае угрозы спасателей отведут на безопасное расстояние. Необычные показали фото с места событий. Видно, что здание разрушено до основания: обрушилась крыша, не выдержали стены.

Кстати, могут ли быть под завалами люди – не сообщают.



Завалы военного городка / Фото ГСЧС



Спасатели работают в Калиновке / Фото ГСЧС