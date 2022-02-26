Тривають пошукові роботи. У Калинівці працюють 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки від ДСНС.

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Все зруйноване

Вразі загрози, рятувальників відведуть на безпечну відстань. Надзвичайники показали фото з місця подій. Видно, що будівля зруйнована вщент: обвалився дах, не витримали стіни.

До слова, чи можуть бути під завалами люди – не повідомляють.



Завали військового містечка / Фото ДСНС



Рятувальники працюють у Калинівці / Фото ДСНС