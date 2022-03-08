Спасатели разобрали завалы Винницкого аэропорта: нашли 10 погибших

На территории Винницкого аэропорта спасатели уже разобрали завалы. Они обнаружили тела 10 погибших.

Всего спасатели нашли под завалами 16 человек, среди них 10 – погибших. Об этом сообщили в ГСЧС 8 марта.

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Завершены работы по поиску людей под завалами админздания на территории аэропорта "Винница". Спасатели деблокировали 16 человек, из них 10 погибших,

– говорится в сообщении.

Известно, что среди жертв есть 6 гражданских и 4 военных. Вечная память всем, кто погиб от рук российских оккупантов.

О состоянии 6 пострадавших пока не сообщают.

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