В Черноморске Одесской области вторые сутки ищут подростка. Он исчез в море во время шторма.

Сообщение о пропаже парня поступило вечером 28 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.

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Что известно об исчезновении подростка?

По данным ГСЧС, в море возле центрального пляжа в Черноморске продолжаются поиски пропавшего парня 2009 года рождения. Из-за сильного ветра и высоких волн водолазы не смогли начать операцию сразу, к поискам они присоединились утром 29 июля.

По состоянию на утро 30 июля спасатели обследовали уже 16 500 квадратных метров морского дна, из которых 6 000 квадратных метров – с помощью дрона, а также 8 километров побережья. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, что в понедельник, 28 июля, на пляжах Одесской области объявили штормовое предупреждение. По предварительной информации, из-за сильного шторма и высоких волн в Черноморске утонуло 3 человека.

В течение дня спасатели неоднократно доставали из воды людей. Большинство из них удалось откачать.