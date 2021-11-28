Спасатели зажгли свечу памяти на самом высокогорном спасательном посту
В День памяти жертв голодоморов, 27 ноября, прикарпатские спасатели присоединились к акции "Зажги свечу". Огонек в память о миллионах замученных запылал на самом высокогорном спасательном посту.
К инициативе присоединились спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Важно Признание Голодомора сквозь годы: от первых упоминаний в западной прессе и до сегодня
Спасатели разместили несколько видео, на которых видно, как в окне поисково-спасательного поста горит свеча памяти.
Мы помним!,
– написали горные спасатели.
Спасатели зажгли свечу в память о жертвах голодоморов / Фото спасателей
Заметим, что к акции 27 ноября присоединились украинские воины, которые защищают нас на передовой. Не остались в стороне и журналисты 24 канала. В 16:00 на наших подоконниках виднелся слабенький огонек.
Что известно об акции"Зажги свечу" – общенационально-международная акция, которая проходит ежегодно в День памяти жертв голодоморов, 27 ноября. Впервые чтить память жертв голодоморов начали с 1998 года согласно указу тогдашнего президента Леонида Кучмы. Современное название и дату памятного дня определил указом следующий президент Виктор Ющенко в мае 2007 года.
Голодомор в Украине: главное
- Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932 – 1933 годах путем создания искусственного массового голода привел к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек.
- Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным. Он был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.
- Кандидат исторических наук и этнолог Олеся Стасюк рассказала, что коммунистический режим трижды уничтожал украинцев искусственным голодом.
Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.
Полный текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:
Мы помним!