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      Спасатели предостерегают от походов в Карпаты: названа причина

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      Спасатели предостерегают от походов в Карпаты
      Спасатели предостерегают от походов в Карпаты / Фото из открытых источников

      В понедельник, 14 января, синоптики предупреждают об опасности схода лавин в украинских Карпатах. Там прогнозируют сильный ветер и метели.

      Опасно будет в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Здесь возможны и оползни снега на дороги.

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      Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – до 30, сообщили в Укргидрометцентре. Спасатели советуют туристам не подвергать себя опасность и не посещать опасные участки.

      лавини

      Как спастись во время схода снежной лавины

      Напомним, в сети опубликовали интерактивную карту домов в горах, где заблудившиеся туристы могут найти убежище, спрятаться от непогоды и согреться, дожидаясь спасателей.

      6 января в Карпатах заблудились пятеро туристов. Один умер в горах, а четверо выжили. Одного из них нашли только через четыре дня после исчезновения. Он чудом остался среди живых, потому что скрылся от непогоды в избушке лесника.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Стихийный бедствия Непогода в Украине Карпаты
      Источник: 24
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