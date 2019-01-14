Спасатели предостерегают от походов в Карпаты: названа причина

В понедельник, 14 января, синоптики предупреждают об опасности схода лавин в украинских Карпатах. Там прогнозируют сильный ветер и метели.

Опасно будет в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Здесь возможны и оползни снега на дороги.

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Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – до 30, сообщили в Укргидрометцентре. Спасатели советуют туристам не подвергать себя опасность и не посещать опасные участки.

Как спастись во время схода снежной лавины

Напомним, в сети опубликовали интерактивную карту домов в горах, где заблудившиеся туристы могут найти убежище, спрятаться от непогоды и согреться, дожидаясь спасателей.

6 января в Карпатах заблудились пятеро туристов. Один умер в горах, а четверо выжили. Одного из них нашли только через четыре дня после исчезновения. Он чудом остался среди живых, потому что скрылся от непогоды в избушке лесника.