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      Рятувальники застерігають від походів у Карпати: названо причину

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      Рятувальники застерігають від походів у Карпати
      Рятувальники застерігають від походів у Карпати / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 14 січня, синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин в українських Карпатах. Там прогнозують сильний вітер і хуртовини.

      Небезпечно буде в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Тут можливі й зсуви снігу на дороги.

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      Пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду, а на високогір'ї Карпат – до 30, повідомили в Укргідрометцентрі. Рятувальники радять туристам не наражати себе на небезпеку й не відвідувати небезпечні ділянки. 

      лавини
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      Нагадаємо, в мережі опублікували інтерактивну карту будинків у горах, де заблукалі туристи можуть знайти прихисток, сховатись від негоди й зігрітись, чекаючи на рятувальників.

      6 січня у Карпатах заблукали п'ятеро туристів. Один помер у горах, а четверо вижили. Одного із них відшукали лише через чотири доби після зникнення. Він дивом залишився серед живих, бо сховався від негоди у хатинці лісника. 

      Теги: Новини України ДСНС Карпати Негода в Україні Стихійні лиха
      Джерело: 24
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