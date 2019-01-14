Рятувальники застерігають від походів у Карпати: названо причину

У понеділок, 14 січня, синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин в українських Карпатах. Там прогнозують сильний вітер і хуртовини.

Небезпечно буде в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Тут можливі й зсуви снігу на дороги.

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Пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду, а на високогір'ї Карпат – до 30, повідомили в Укргідрометцентрі. Рятувальники радять туристам не наражати себе на небезпеку й не відвідувати небезпечні ділянки.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини

Нагадаємо, в мережі опублікували інтерактивну карту будинків у горах, де заблукалі туристи можуть знайти прихисток, сховатись від негоди й зігрітись, чекаючи на рятувальників.



6 січня у Карпатах заблукали п'ятеро туристів. Один помер у горах, а четверо вижили. Одного із них відшукали лише через чотири доби після зникнення. Він дивом залишився серед живих, бо сховався від негоди у хатинці лісника.