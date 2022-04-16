Спасателям ГСЧС помогают уже 10 тысяч волонтеров, – Монастырский
Источник:МВС України
Спасатели во многих городах Украины устраняют последствия атак и пребывания россиян. Тысячи украинцев вызвались помочь им навести порядок.
Российские оккупанты нанесли большой ущерб украинским городам. Повреждены не только жилые дома, но и улицы и гражданская инфраструктура.
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Тысячи волонтеров
Спасатели и коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и убрать следы пребывания оккупантов в Украине. Многие волонтеры вызвались помочь им.
Как рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, уже 10 тысяч волонтеров активно приобщились к работе ГСЧС. Тысячи украинцев, которые имеют возможность, захотели помочь как можно скорее навести порядок в своем доме и на родных улицах.