Спасательное судно "Сапфир" вернули в Украину: пришвартовали возле причала порта Измаил

Спасательное судно "Сапфир" 11 апреля вернули в Украину. Его пришвартовали возле причала порта Измаил.

По данным спасателей, судно вернется к выполнению своих основных задач.

Важно Захваченное россиянами спасательное судно "Сапфир" снова под контролем Украины

Оно будет находиться в постоянной поисково-спасательной готовности. В Морской поисково-спасательной службе отметили, что "Сапфир" – единственное украинское гражданское судно, которое, несмотря на свой возраст, находится в постоянной поисково-спасательной готовности. Оно способно выполнять сверхсложные задачи в открытом море, включая не только поиск и спасение человеческой жизни, но и аварийное буксировку и пожаротушение.

Спасательное судно "Сапфир" вернули в Украину / Фото Морской поисково-спасательной службы

Что было раньше

26 февраля российские военные корабли захватили гражданское спасательное судно "Сапфир". Они взяли в заложники священника ПЦУ, пытавшегося забрать тела погибших на Змеином.

24 марта экипаж захваченного российскими военными украинского спасательного судна "Сапфир" вернулся в Украину.

8 апреля судно вернули под контроль Украины. Его доставили в румынский порт Сулина.

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