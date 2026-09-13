Россия совершила атаку на гражданский поисково-спасательный буксир "Сапфир" в Одесской области

В результате атаки российских беспилотников в одном из портов Одесской области был поврежден морской поисково-спасательный буксир "Сапфир". По предварительным данным, в ходе вражеского обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Что известно об атаке?

Поврежденное судно имело четкую маркировку в соответствии с требованиями международных морских конвенций. Удар был нанесен по гражданскому судну назначения SAR (Search and Rescue), которое выполняет исключительно гражданские функции по спасению людей.

В ведомстве подчеркнули, что этот обстрел является очередным грубым нарушением Россией норм международного гуманитарного и морского права. Гражданские суда, портовая инфраструктура и спасательные службы не могут считаться военными целями.

Украинская сторона подчеркивает, что подобные атаки не являются случайностью или "сопутствующим ущербом", а представляют собой системные удары. Они создают прямую угрозу жизни моряков, спасателей и портовых работников, а также безопасности международного судоходства.

В настоящее время Украина фиксирует все обстоятельства и доказательства этого преступления. О факте атаки будет сообщено Международной морской организации IMO и международным партнерам, чтобы потребовать надлежащей реакции и четкого осуждения действий агрессора.

Что известно о других атаках россиян на гражданские суда?

10 сентября в Одесской области российские войска атаковали гражданское судно под иностранным флагом, в результате чего погибли два члена экипажа – граждане Азербайджана. Еще двое азербайджанцев пострадали и были госпитализированы, а шестерым членам экипажа медицинская помощь была оказана на месте. В результате удара был поврежден буксир Tedy.

Россия вечером 7 августа атаковала Николаев ударными беспилотниками типа "Шахед", под ударом оказалась портовая инфраструктура города. В результате атаки было повреждено гражданское судно. К счастью, люди не пострадали.

Вечером 28 июля российские военные атаковали в акватории Черного моря судно под флагом Либерии. Корабль уже дважды терпел повреждения из-за российских ударов. Во время новой атаки на нем не было ни экипажа, ни груза.