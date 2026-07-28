Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Какие последствия вражеского удара по гражданскому судну в Одесской области?

По данным Олега Кипера, судно в результате российской атаки было поражено. На самом корабле не было экипажа и груза.

Этот корабль ранее уже дважды испытывал повреждения в результате российских атак. В настоящее время зафиксировано задымление судна. Окончательные последствия атаки уточняются,

– отметил начальник Одесской ОВА.

Кипер подчеркнул, что подобные удары еще раз демонстрируют сознательное пренебрежение Россией нормами международного права и целенаправленные попытки страны-агрессоры сорвать работу украинского морского коридора.