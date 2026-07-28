Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки ворожого удару по цивільному судну в Одеській області?

За даними Олега Кіпера, судно внаслідок російської атаки було уражено. На самому кораблі не було екіпажу та вантажу.

Цей корабель раніше уже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак. Наразі зафіксовано задимлення судна. Остаточні наслідки атаки уточнюються,

– зазначив начальник Одеської ОВА.

Кіпер підкреслив, що подібні удари вкотре демонструють свідоме нехтування Росією нормами міжнародного права та цілеспрямовані спроби країни-агресорки зірвати роботу українського морського коридору.