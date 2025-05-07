Стучала в окно, чтобы ее услышали: полиция показала спасение одинокой пенсионерки из Покровска

Из Покровска Донецкой области правоохранители спасли 68-летнюю женщину. Пенсионерка сама пролежала в доме под обстрелами около 15 дней.

Информацию о ней отряду "Белые ангелы" и ГФ "Капелланский патруль" передали неравнодушные местные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно о спасении

Родных у женщины нет, ее улица была полностью разрушена врагом. Пенсионерка перенесла несколько операций на ноге, поэтому не могла ходить и оказалась "в ловушке" – без еды и помощи.

Мы нашли ее в холодном доме крайне обессиленной, голодной, с тяжелыми пролежнями. Раны свидетельствуют о том, что женщина могла так лежать гораздо дольше, чем 15 дней,

– отмечает полицейский Константин Туницкий.

Полиция показала спасение пенсионерки из Покровска: смотрите видео

Когда "Белые ангелы" зашли во двор, услышали стук в окно – так пострадавшая подавала признаки жизни. Пенсионерку передали медикам, перед отъездом она попросила булочку, банан и чай. Спасатели выполнили эту просьбу.

Напомним, в марте в Покровске из-за российского обстрела пострадали дети: 15-летняя и 8-летняя девочки и 12-летний парень. Они вернулись в город после эвакуации.