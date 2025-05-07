Інформацію про неї загону "Білі янголи" та ГФ "Капеланський патруль" передали небайдужі місцеві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про порятунок

Рідних у жінки немає, її вулиця була повністю зруйнована ворогом. Пенсіонерка перенесла кілька операцій на нозі, тому не могла ходити та опинилась "у пастці" – без їжі та допомоги.

Ми знайшли її в холодному будинку вкрай знесиленою, голодною, із тяжкими пролежнями. Рани свідчать про те, що жінка могла так лежати набагато довше, ніж 15 днів,

– зазначає поліціянт Костянтин Туницький.

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Коли "Білі янголи" зайшли у двір, почули стукіт у вікно – так постраждала подавала ознаки життя. Пенсіонерку передали медикам, перед від’їздом вона попросила булочку, банан і чай. Рятівники виконали це прохання.

Нагадаємо, у березні в Покровську через російський обстріл постраждали діти: 15-річна і 8-річна дівчата та 12-річний хлопець. Вони повернулися до міста після евакуації.