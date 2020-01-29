Спасение от импичмента: станет ли Зеленский "адвокатом Трампа"

У Дональда Трампа появились большие проблемы. Настолько большие, что сейчас нельзя даже исключить его вынужденной отставки с поста президента США. Спасти его от этой участи может только Владимир Зеленский.

Главным событием последних дней в США стала публикация газетой NYT отрывков из рукописи новой, еще не опубликованной книги Джона Болтона.

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Книга эта будет называется "Кабинет, в котором это случилось". В ней бывший советник по национальной безопасности США рассказывает о своей работе в администрации Трампа. Но отрывке, который оказался в распоряжении NYT, содержится настоящая "атомная бомба".

Болтон пишет, что Трамп лично говорил ему, что отложит выделение американской военной помощи Украине, пока та начнет расследование против его политического противника Джо Байдена.

Таким образом, Джон Болтон – один из лидеров Республиканской партии – прямо и непосредственно подтвердил: да, президент Трамп совершил преступление, в котором Трампа обвиняют демократы.



Джон Болтон

Более того, Болтон уже сказал, что готов дать соответствующие показания под присягой на судебном заседании в Сенате США.

Республиканцы, которые ранее говорили, что никакого смысла вызывать туда свидетелей, сейчас задумались. При всей своей любви к Трампу они понимают, что слова Болтона нельзя оставить без внимания.

Плотина молчания будет сломана. Тут же появится необходимость заслушать и других участников этой истории. В списке – финансисты Пентагона и глава администрации Белого дома, которые подписывали финансовые документы. Там же – личный адвоката Трампа Руди Джулиани и его деловой партнер Лев Парнас, который бегал по Киеву, встречался тут с Луценко и искал компромат на Байдена.

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Такой ансамбль камня на камне не оставит от защиты Трампа. Всей Америке станет ясно, что он жулик и шантажист. После этого у Сената не останется выбора: президента придется отправлять в отставку.

Почему Трампу грозит импичмент и при чем здесь Украина?Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

Трамп понимает, что вероятность такого исхода дела сейчас взлетела до небес. И поэтому ему остро необходима еще одна линия обороны. Его должен оправдать не какой-то американский чиновник или дипломат, а сама предполагаемая жертва его преступлений.



Американский президент Дональд Трамп

Вы, наверное, уже поняли о чем речь. Трамп хочет, чтобы президент Украины публично, четко и однозначно встал на его защиту.

Он хочет, чтобы Владимир Зеленский с экранов телевизоров заявил: "Никакого давления на Украину со стороны США не было. Нам никто не угрожал и никто не шантажировал. Мы вовремя получили всю необходимую военную помощь. Даже больше получили, чем хотели. Президент Трамп – это лучший друг и союзник Украины. Он нам намного сильнее помогает в войне против России, чем Барак Обама".

И это – не мои догадки. Защита президента США в Сенате во время суда несколько раз ссылалась на слова Зеленского о том, что он не чувствовал никакого давления со стороны Белого дома.

Сам Трамп в твиттере написал, что встретился с украинским лидером, передал ему помощь и оружие, включая "Джавелины".

...(Democrats said I never met) and released the military aid to Ukraine without any conditions or investigations - and far ahead of schedule. I also allowed Ukraine to purchase Javelin anti-tank missiles. My Administration has done far more than the previous Administration. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Проще говоря, президент США активно делает украинского коллегу своим главным адвокатом на судебном процессе в Сенате. И если дела там все равно пойдут плохо, ему очень нужно будет еще одно громкое заявление Зеленского о том, что все было нормально.

Логика такая: если два президента двух стран говорят, что никакого давления не было, что все было окей, то так оно и есть. И весь этот процесс – чушь собачья и сапоги всмятку. Обычный политический заказ.

План Белого дома понятен. Остается лишь одна маленькая формальность. Надо убедить Зеленского стать адвокатом Трампа и записать видеоролик с оправданием президента США. Для выполнения этой задачи 30 января в Киев приедет Майк Помпео, государственный секретарь США.



Майк Помпео

Вообще-то он должен был приехать сразу после Нового года, но тогда началась эпопея с убитым иранским генералом, а суд в Сенате и вовсе отложили. Сейчас вот он возобновился, поэтому госсекретарь и едет в Киев.

Еще день назад, когда для Трампа все было хорошо, Помпео потребовал бы от Зеленского гарантий невмешательства Украины в процесс. Что-то типа: "Все под контролем, не лезьте, сидите тихо, и будет вам счастье. Ну а если у вас тут будут какие-то сливы, мы вам сделаем очень больно".

Таков был изначальный план визита Помпео. Но сейчас, после признаний Болтона, Трампу понадобилось именно украинское вмешательство, но на своей стороне.

В программе визита сказано о "вопросах двустороннего сотрудничества". Я подозреваю, что Помпео предложит сделку: украинский президент публично "отмазывает" американского, и получает за это все, что захочет – как для страны, так и для себя лично.

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Ну, например, увеличение объемов помощи, поставки оружия, поддержку в конфликте с Россией или что-то еще. А если Зеленский откажется спасать Трампа, думаю, Помпео пригрозит ему каким-то наказанием. Во всяком случае, госсекретарь будет очень настойчив.

Я уверен, что Трамп его отправил в Киев со словами: "Иди к Зеленскому и без публичного оправдания можешь даже не возвращаться". Подозреваю, именно поэтому у Помпео недавно случилась истерика, когда ого спросили про Украину. Он начал орать, обматерил и журналистку, и Украину.

Что именно обсуждалось в скандальном интервью? Сначала в интервью обсуждался вопрос противостояния с Ираном. Позже журналистка спросила об Украине и бывшем американском после Мари Йованович. Это сильно разозлило Майка Помпео, который подчеркнул, что согласился на интервью только для того, чтобы ответить на вопросы по Ирану.



"Вы думаете, что США сейчас ничего не делают для Украины? Барак Обама выдавал Украине сухпайки, мы же даем "Джавелины". Предыдущая администрация ничего не сделала, чтобы искоренить коррупцию, а мы над этим работаем. И будем это делать и дальше", – сказал госсекретарь.

Я понимаю, что он нервничает и волнуется, но все равно это очень некрасиво. Кстати, эти заявления Помпео об Украине дают Зеленскому полное право вообще не встречаться с ним, когда тот приедет в Киев.

Президент может сказать: "После таких слов, пан Помпео, иди беседуй с нашим министром иностранных дел. А я тебя даже видеть не хочу". И вы знаете, такая тактика может понадобиться.

Думаю, Зеленский понимает, что его попытаются втянуть в жестокую схватку между двумя главными политическими кланами США. Причем очень утилитарно: лидер группировки республиканцев собирается использовать его президента как щит – прикрыться от стрел и копий демократов.

По сути, сейчас это единственный способ для Трампа гарантированно спастись от импичмента. Чтобы заполучить такое спасение, он будет готов на многое. Ну а то, что от этого Зеленского-щита после такой операции останется одно мокрое место, Трампа абсолютно не заботит. Он занят своим собственным выживанием, на Украину и украинского коллегу ему плевать.

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Соответственно, и нам должно быть наплевать на судьбу Дональда Трампа. Хотя нет, нам не наплевать. Для нас будет очень хорошо, если этот друг Владимира Путина с позором будет изгнан из Белого дома. И да будет так.