Спасение туристов в Карпатах: трое спасателей получили обморожения рук и лица

В Карпатах трое спасателей, которые искали заблудившихся туристов на горе Поп Иван, сами получили обморожение и попали в больницу.

Во время спасательной операции они обморозили руки и лицо.

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По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Бабушкиной, на спасение было направлено 3 спасателей. Они на носилках транспортировали трех пострадавших со значительными обморожениями в пункт дислокации спасательного поста.

Как проходит спасательная операция по спасению туристов?

Несмотря на предостережения спасателей о непогоде, группа из восьми человек пошла 22 февраля покорять вершину горы Поп Иван, но заблудилась. Людей искали почти двое суток. Спасателям помогали и местные жители.

Спасти удалось не всех. Двое из группы туристов – 24-х летний парень и 60-ти летний мужчина –умерли от переохлаждения.

Сейчас еще двух пострадавших нашли и доставили в больницу.

Что делать при обморожении?Сразу обратитесь к врачу. Ни в коем случае не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прикладывайте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.



Если вы ждете помощь, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т. п) для согревания. Если на человеке мокрая одежда – снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.