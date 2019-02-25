Порятунок туристів у Карпатах: троє рятувальників отримали обмороження рук та обличчя

У Карпатах троє рятувальників, які шукали заблукалих туристів на горі Піп Іван, самі отримали обмороження та потрапили до лікарні.

Під час рятувальної операції вони обморозили руки та обличчя.

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За словами речниці ДСНС Світлани Бабушкіної, на порятунок було направлено 3 рятувальників. Вони на ношах транспортували трьох потерпілих із значними обмороженнями до пункту дислокації рятувального поста.

Як проходить рятувальна операція із порятунку туристів?

Попри застереження рятувальників про негоду, група з восьми людей пішла 22 лютого підкорювати вершину гори Піп Іван, але заблукала. Людей шукали майже дві доби. Рятувальникам допомагали і місцеві жителі.

Врятувати вдалось не всіх. Двоє з групи туристів – 24-ти річний хлопець та 60-ти річний чоловік – померли від переохолодження.

Наразі ще двох потерпілих знайшли та доправили до лікарні.

Що робити при обмороженні?Одразу зверніться до лікаря. В жодному разі не розтирайте шкіру снігом, не опускайте уражені кінцівки у гарячу воду та не прикладайте їх до батареї. Якщо ви обморозили ноги або пальці ніг, намагайтесь не наступати на них. Це може призвести до більшого ураження.



Якщо ви чекаєте на допомогу, то можете накласти термоізольовану пов’язку (ватно-марлеву, бавовняну тощо) для зігрівання. Якщо на людині мокрий одяг – зніміть його. Зігрійте людину ковдрою. Дайте теплий напій (не алкогольний!) та за необхідності знеболювальне. Не чіпайте обморожені ділянки тіла, не масажуйте їх.