Спасенные жизни и инфраструктура: силы ПВО сбили над Днепром 2 ракеты оккупантов
Источник:Воздушное командование "Восток"
Российские оккупанты утром 12 марта пытались нанести очередной отдаленный удар по украинским городам. Они запустили 2 ракеты в сторону Днепра. Однако противовоздушная оборона их сбила.
Точное количество ракет, запущенных в город, сообщили уже через несколько часов. Детальнее об этом рассказали в Воздушном командовании "Восток".
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Утром раздался сигнал тревоги
Запущенные ракеты сразу зафиксировала наша разведка. Они летели в направлениях разных регионов, поэтому примерно в 5-6 утра начали гудеть сирены практически по всей стране.
В Днепре тревогу объявили в 05.05. Незадолго после этого жители города начали слышать много взрывов. Мэр Днепра Борис Филатов через час сообщил, что ракеты не долетели к городу. Потому никаких разрушений критической инфраструктуры нет.
ПВО сработало на пять с плюсом, жертв и разрушений инфраструктуры нет,
– подытожил утром мэр.
Однако стоит заметить, даже с надежной защитой Вооруженных сил Украины, следует быть осмотрительными. Когда раздается сигнал тревоги, нужно немедленно направляться к укрытию.
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Читайте текст поста Воздушного командования "Восток":
По уточненной информации над городом Днепр нашими подразделениями ПВО сбиты две вражеские ракеты
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