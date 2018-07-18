Спасенных подростков-футболистов из Таиланда выписали из больницы: видео

В Таиланде подростки, за спасением которых следил весь мир, наконец возвращаются домой из больницы. Сегодня они впервые публично рассказали о пережитом страхе, панике и голоде.

В форме своей футбольной команды и с улыбками на лице: ребята из таиландского клуба "Дикие кабаны" дали свою первую пресс-конференцию после спасения. Готовились к ней тщательно как дети, так и СМИ. Перед началом пресс-конференции медики и психологи даже провели беседы с журналистами. И предупредили: учитывая то, что пришлось пережить детям, с ними стоит вести себя особенно осторожно.

Читайте также: В результате извержения вулкана на Гавайях ранены 23 человека

"У детей могут возникнуть негативные чувства в будущем, поэтому вопросы не должны быть слишком серьезными", – отметил представитель правительства Таиланда Сансерн Каюкамнерд.



Несмотря на опасения медиков, ребята непринужденно отвечали на все вопросы. Оптимизма совсем не потеряли. Говорят, эта ситуация стала для них важным жизненным опытом. Ведь пытались быть сильными и выносливыми. А еще – научились ждать. А вот момент, когда их нашли спасатели, ребята в один голос называют настоящим чудом.

Это случилось вечером. Мы услышали голоса и тренер сказал всем оставаться на местах. Мы не были уверены, что это происходит на самом деле, поэтому просто стояли и слушали. И это оказалось правдой. Я был шокирован,

– сказал член футбольной команды Адула Самон.

А пока подростки делились воспоминаниями о пережитом, дома их с нетерпением ждали родные. Готовили любимые блюда ребят, наводили порядок в их комнатах, готовили приятные сюрпризы.

Мы сделаем все для него. Мы купим ему то, что он захочет – в качестве подарка в честь освобождения, как мы ему и обещали,

– отметил родственник спасенного парня Банфон Конкум.

А накануне в зловещей пещере буддистские монахи даже провели так называемое "ритуальное очищение". Чтобы "выпустить на свободу" душу Самана Гунана – офицера и профессионального дайвера, который героически погиб во время спасательной операции. Он доставлял юным футболистам кислородные баллоны, потерял сознание от нехватки воздуха на обратном пути и утонул.

Читайте также: Отравление детей в лагере в Донецкой области: Супрун назвала вероятную причину

Двенадцать подростков-футболистов и их тренер провели в подземной ловушке более двух недель. В конце июня они пошли на экскурсию в пещеру, и когда были уже в пути, начались сильные дожди. Вода в пещере заблокировала им путь на свободу. В затопленном подземелье их нашли только на девятый день поисков.



Спасение команды проходил в три этапа. Детей освобождали по одному. На них надевали акваланги и буквально на руках несколько километров несли по полузатопленным подземным тоннелям.

Напомним, 23 июня двенадцать подростков-футболистов и их тренер заблудились в пещере. В затопленном от дождей подземелье их нашли только на 9 день поисков. В пятницу, 6 июля, во время спасательной операции погиб профессиональный дайвер – офицер Саман Гунан. Бывший морской пехотинец доставил юным футболистам кислородные баллоны, а сам потерял сознание из-за нехватки воздуха.