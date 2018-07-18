Врятованих підлітків-футболістів з Таїланду виписали з лікарні: відео

У Таїланді підлітки, за порятунком яких стежив увесь світ, нарешті повертаються додому з лікарні. Сьогодні вони уперше публічно розповіли про пережитий страх, паніку та голод.

У формі своєї футбольної команди і з посмішками на обличчі: хлопці з таїландського клубу "Дикі кабани" дали свою першу прес-конференцію після порятунку. Готувались до неї ретельно як діти, так і ЗМІ. Перед початком прес-конференції медики та психологи навіть провели бесіди із журналістами. І попередили: враховуючи те, що довелось пережити підліткам, з ними варто поводитись особливо обережно.

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"У дітей можуть виникнути негативні відчуття у майбутньому, тож запитання не мають бути дуже серйозними", – зазначив представник уряду Таїланду Сансерн Каюкамнерд.

Попри побоювання медиків, хлопці невимушено відповідали на усі запитання. Оптимізму зовсім не втратили. Кажуть, ця ситуація стала для них важливим життєвим досвідом. Адже намагались бути сильними та витривалими. А ще – навчились чекати. А от мить, коли їх знайшли рятувальники, хлопці в один голос називають справжнім дивом.

Це трапилось ввечері. Ми почули голоси і тренер сказав всім залишатися на місцях. Ми не були впевнені, що це відбувається насправді, тому просто стояли і слухали. І це виявилось правдою. Я був шокований,

– сказав член футбольної команди Адул Самон.

А поки підлітки ділились спогадами про пережите, вдома на них з нетерпінням чекали рідні. Готували улюблені страви хлопців, наводили лад у їхніх кімнатах, готували приємні сюрпризи.

Ми зробимо усе для нього. Ми купимо йому те, що він захоче – у якості подарунка на честь визволення, як ми йому і обіцяли,

– наголосив родич врятованого хлопця Банфон Конкум.

А напередодні у зловісній печері буддистські монахи навіть провели так зване "ритуальне очищення". Щоб "випустити на свободу" душу Самана Гунана – офіцера та професійного дайвера, який героїчно загинув під час рятувальної операції. Він доправляв юним футболістам кисневі балони, знепритомнів від браку повітря на зворотньому шляху і потонув.

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Дванадцятеро підлітків-футболістів та їхній тренер провели у підземній пастці більше двох тижнів. Наприкінці червня вони пішли на екскурсію в печеру, та коли були вже у дорозі, почалися сильні дощі. Вода у печері заблокувала їм шлях на волю. У затопленому підземеллі їх знайшли аж на дев'ятий день пошуків.

Порятунок команди проходив у три етапи. Дітей визволяли по одному. На них вдягали акваланги й буквально на руках кілька кілометрів несли напівзатопленими підземними тунелями.

Нагадаємо, 23 червня дванадцятеро підлітків-футболістів та їхній тренер заблукали у печері. У затопленому від дощів підземеллі їх знайшли лише на 9 день пошуків. У п'ятницю, 6 липня, під час рятувальної операції загинув професійний дайвер – офіцер Саман Гунан. Колишній морський піхотинець доставив юним футболістам кисневі балони, а сам знепритомнів через брак повітря.