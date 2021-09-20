Спасибо, что нашли деньги, – Марченко о переписи населения

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что для этого выделят минимум 400 миллионов гривен.

Министр отметил, что эти деньги станут началом переписи, которую будут осуществлять с помощью электронных средств. Всего в госбюджете на 2023 год предусмотрели 1,7 миллиарда гривен в случае, если примут "ресурсный" законопроект и 400 миллионов гривен, если за него не проголосуют.

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"Поблагодарите, что нашли деньги на перепись населения в 2023 году. 400 миллионов гривен – это начало процесса, который будет осуществляться с помощью электронных средств переписи", – сказал Марченко.

Если нужно его дофинансировать, то мы это сделаем,

– добавил министр.

Что известно о "ресурсном" законопроекте

Верховная Рада 1 июля 2021 года одобрила документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Его называют "ресурсным".

Закон предусматривает повышение ряда налоговых ставок и рентных платежей

Документ не нравится ряду бизнес-ассоциаций.

Перепись населения в Украине