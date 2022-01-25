"Спасибо пассажирам за терпение": аэропорт Стамбула возобновил работу

Аэропорт Стамбула возобновил работу, приостановленную из-за мощной метели, накрывшей город. Пресс-служба аэропорта сообщила, что полеты стартовали с рейса в Венесуэлу.

Работники аэропорта поблагодарили пассажиров за терпение. Следующий рейс имеет вылет в США.

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Когда вылетит рейс PQ492 Стамбул – Киев

Пресс-служба SkyUp Airlines в комментарии 24 канала сообщила, что сейчас ожидают разрешение на выполнение рейса в Киев. Его должен предоставить аэропорт. Из-за снежного коллапса времени вылета ожидают многие рейсы.

Когда появится конкретная информация о времени вылета, пассажиров оперативно известят.

Пассажиров, которые летели из Киева в Стамбул, а это 114 человек и экипаж рейса, – сейчас заселили в отель. Впрочем, 26 человек вынужденно остались на территории аэропорта. Все из-за того, что их загранпаспорта без биометрии. Для выхода в город людям необходимо было показать визу.

Тем временем пассажиры, которые должны были лететь из Стамбула в Киев, находятся в аэропорту. Из-за перекрытых дорог им нельзя организовать трансфер в отель. Людей обеспечили воду и едой.

Аэропорт Стамбула возобновил работу: смотрите видео

Сообщение İGA Аеропорт Стамбула

Наши полеты, которые были временно приостановлены из-за безопасности полетов, возобновлены с Каракасом (Венесуэла) и продолжится с Хьюстоном (США). Мы хотим поблагодарить всех наших пассажиров за терпение и понимание.