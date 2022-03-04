Спасибо волонтерам и международным друзьям, – Кличко показал большой хаб гумштаба Киева
Источник:телеграм Виталия Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко приобщается ко всем процессам в это нелегкое для Украины время. В этот раз посетил большой хаб гуманитарного штаба Киева.
Он поблагодарил каждого, кто оказывает хоть какую-то помощь.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Кличко показал большой хаб гумштаба Киева
По его словам, это один из логистических центров, формирующих гуманитарный штаб Киева. Таких создают несколько раз в столице.
Здесь есть резерв продуктов, одежды, вещей первой необходимости, гуманитарной помощи. То есть все для обеспечения жителей города в условиях военного положения.
Спасибо за помощь бизнесу, иностранным партнерам. Спасибо волонтерам! Итого выстоим! Слава Украине!
– подчеркнул Кличко.
Смотрите видео:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!