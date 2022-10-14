Против вас – танки, "зеки" и наемники: Зеленский записал обращение в День защитников

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский записал обращение, в котором поблагодарил всех, кто борется за наше государство.

Президент подчеркнул, что это День тех, кто борется. Это День того, какую победу мы одержим. Зеленский добавил, что Украина чтила этот день век назад, и век после нас также будет почитать.

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Обращение президент записал со склонов Витачева. Там был один из древнейших форпостов Руси-Украины во времена Ольги, Святослава и Владимира Великого. Там собирались на княжеский съезд Святополк, Мономах, Андрей и Олег, а также ставил первый крест Андрей Первозванный. Эти берега видели разных захватчиков и героев. По словам Зеленского, это место – свидетель более чем тысячелетия нашей истории и ее важного урока.

14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто бьется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто непременно победит сейчас,

– подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Зеленского: видео