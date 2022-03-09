Спасли 1 600 студентов и 3 500 жителей Сум, – Зеленский об успешной эвакуации

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Он рассказал об успешной эвакуации Сум.

По его словам, вчера, 8 марта 2022 года, наконец-то удалось организовать гуманитарный коридор – из города Сумы в Полтаву.

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Благодаря этому удалось спасти 1 600 студентов и 3 500 жителей города.

Продолжается эвакуация людей из городов и городков Киевской области – из Дымера, Ворзеля, Ирпеня вывезли уже более 18 тысяч человек,

– сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент Украины отметил, что сегодня сделают все для продолжения работы гуманитарных коридоров.

Например, это направления Сумы – Полтава, Изюм – Лозовая, Энергодар – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Ворзель – Буча.

"Наши члены правительства над этим работают, наши военные создали все условия, если будет хоть один выстрел, полная ответственность на оккупантах", – подытожил Владимир Зеленский.

Смотрите обращение Президента Украины:

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