Спасти военных из "Азовстали": создали петицию к ООН для проведения процедуры экстракции

Мировое сообщество призывает ООН вмешаться в блокаду украинцев на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и спасти их от уничтожения.

На сайте Change.org создали петицию с призывом спасти все находящиеся на территории "Азовстали". Она адресована ООН и ее главе Антониу Гутеррешу.

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За 22 часа, которые эта петиция на сайте, ее подписало уже более 166 тысяч человек. Необходимо собрать 200 тысяч голосов.

Гражданское население, а также военнослужащие, защищающие Мариуполь, выживают в бесчеловечных условиях: ряд мировых лидеров уже признал действия страны-агрессора геноцидом украинского народа. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нарушать правила ведения войны. Противник прибегает к нетрадиционному оружию, регулярно и целенаправленно атакует места пребывания мирного населения, раненых военнослужащих, тел погибших военнослужащих,

– говорится в тексте петиции.

Там также напоминают, что из-за тотального ущерба, который российские оккупанты нанесли городу, Мариуполя почти нет. Россияне создали там гуманитарную катастрофу. В городе нет продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты.

Следовательно, активисты требуют провести неотложную процедуру Extraction. Это означает эвакуацию всех гражданских, всех раненых, тел погибших и всех военнослужащих из заблокированного Мариуполя. Она предполагает:

обеспечить срочное прекращение огня с гарантиями с обеих сторон в Мариуполе;

организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;

организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военнослужащих на территорию, подконтрольную украинскому правительству или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и военных на территорию, контролируемую украинским правительством, или в третье государство-посредник.

"Время на "Азовстали" идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода, не прекращают обстреливать укрытие и штурмовать позиции украинских воинов. Каждая минута промедления может сторожить огромные потери со стороны всех, кто нашел убежище на территории завода", – отметили авторы петиции.

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