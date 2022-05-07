Спасти военных из "Азовстали": создали петицию к ООН для проведения процедуры экстракции
Источник:Change.org
Мировое сообщество призывает ООН вмешаться в блокаду украинцев на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и спасти их от уничтожения.
На сайте Change.org создали петицию с призывом спасти все находящиеся на территории "Азовстали". Она адресована ООН и ее главе Антониу Гутеррешу.
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За 22 часа, которые эта петиция на сайте, ее подписало уже более 166 тысяч человек. Необходимо собрать 200 тысяч голосов.
Гражданское население, а также военнослужащие, защищающие Мариуполь, выживают в бесчеловечных условиях: ряд мировых лидеров уже признал действия страны-агрессора геноцидом украинского народа. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нарушать правила ведения войны. Противник прибегает к нетрадиционному оружию, регулярно и целенаправленно атакует места пребывания мирного населения, раненых военнослужащих, тел погибших военнослужащих,
– говорится в тексте петиции.
Там также напоминают, что из-за тотального ущерба, который российские оккупанты нанесли городу, Мариуполя почти нет. Россияне создали там гуманитарную катастрофу. В городе нет продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты.
Следовательно, активисты требуют провести неотложную процедуру Extraction. Это означает эвакуацию всех гражданских, всех раненых, тел погибших и всех военнослужащих из заблокированного Мариуполя. Она предполагает:
- обеспечить срочное прекращение огня с гарантиями с обеих сторон в Мариуполе;
- организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;
- организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военнослужащих на территорию, подконтрольную украинскому правительству или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и военных на территорию, контролируемую украинским правительством, или в третье государство-посредник.
"Время на "Азовстали" идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода, не прекращают обстреливать укрытие и штурмовать позиции украинских воинов. Каждая минута промедления может сторожить огромные потери со стороны всех, кто нашел убежище на территории завода", – отметили авторы петиции.
Эвакуация гражданских из "Азовстали": главное
- Территория завода "Азовсталь" стала приютом для гражданского населения Мариуполя после атаки на город российских оккупантов. Там нашли убежище жители окрестных домов, среди которых женщины, дети и пожилые люди. Но они прячутся от постоянных обстрелов в подвалах цехов.
- На территорию завода вынуждены были отступить и защитник города – бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы.
- Более двух месяцев длится осада "Азовстали". За это время люди находятся в постоянном укрытии. Некоторые из них за все это время не видели солнечного света.
- Из-за окружения есть проблема с продуктами и медикаментами. От постоянных обстрелов гибнут люди. Некоторые получают ранения, а оказать им всю необходимую помощь нет возможности.
- Только в начале мая состоялась первая эвакуация гражданских с территории завода "Азовсталь". Это произошло после вмешательства ООН и Международного комитета Красного креста. За две подобные эвакуации удалось спасти около 500 гражданских лиц.
- Хотя не все автобусы из колонны из Мариуполя, которые везли мирных жителей, благополучно добрались до Запорожья. Из 14 автобусов доехало всего три. Остальные задержали в "фильтрационных лагерях", созданных оккупантами.
- Во время третьей попытки эвакуации мирного населения оккупанты обстреляли приехавший за гражданскими автомобиль. Один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения.