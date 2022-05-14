Спасти защитников из "Азовстали": депутаты Мариупольского горсовета обратились к МИД

Защитники и защитницы Мариуполя уже более двух месяцев героически держат оборону, находясь в полной блокаде врага. Депутаты Мариупольского городского совета обратились в МИД с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти героев.

Представители местного самоуправления города призвали Министерство иностранных дел Украины применить все существующие международные инструменты. Обращение обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в телеграме.

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Обращение депутатов Мариупольского городского совета

В тексте обращения говорится, что уже более 75 дней в Украине идет безжалостная война, которую развязала Россия. Она уносит жизни мирного населения, разрушает дома украинцев и уничтожает целые города.

Всю ярость и безжалостность этой страшной войны познал Мариуполь. Город, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен оккупационными войсками России,

– подчеркнули мариупольские депутаты.

Также в письме отметили, что наши героические защитники держат оборону периметра "Азовстали" уже более двух месяцев. Почти без воды и еды под постоянными обстрелами они продолжают защищать город.

Депутаты подчеркнули, что находящийся на территории завода военный гарнизон уже стал символом несгибаемости украинского духа. Однако до сих пор нет никакой официально подтвержденной информации о возможности эвакуации героев из "Азовстали".

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Просьба в МИД Украины

В конце письма мариупольские депутаты подчеркнули, что ситуация требует безотлагательного решения на международном уровне и обратились в Министерство иностранных дел Украины с просьбой:

принять меры для осуществления процедуры "extraction" в отношении военного гарнизона, находящегося на территории завода "Азовсталь";

привлечь международные организации и мировые сообщества в целях социально-политического влияния на другие страны, которые могут выступить третьей стороной для спасения украинских военных в Мариуполе путем процедуры "extraction" и/или другими способами;

обратиться в страны-члены ООН и Совет ООН по правам человека относительно безусловного соблюдения Конвенции по правам человека, а также Женевских конвенций.

Обращение депутатов Мариупольского горсовета в МИД Украины / Фото из телеграма Петра Андрющенко

Обращение депутатов Мариупольского горсовета в МИД Украины / Фото из телеграма Петра Андрющенко

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