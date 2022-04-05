Специалисты возобновили электроснабжение в 24 населенных пунктах Киевской области, – ОВА

За сутки в 24 населенных пунктах в Барышевском, Броварском, Макаровском, Киево-Святошинском и Вышгородском энергоузлах, обесточенных из-за боевых действий, удалось полностью или частично возобновить электроснабжение.

Работы выполняют электромонтеры ДТЭК Киевские региональные электросети, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. В общей сложности свет вернули до 7 696 домов.

Обратите внимание В Киевской области после российского нашествия разрушены пять мостов

Аварийно-восстановительные бригады приступают к работе сразу после разминирования территорий. В первую очередь специалисты компании восстанавливают высоковольтные сети 110 – 35 кВ, обеспечивающие электроснабжение населенных пунктов. После этого начнут восстановление распределительных сетей 10 – 0,4 кВ, питающих непосредственно жилые дома,

– рассказал Павлюк.

Он рассказал, что электромонтеры сотрудничают с Территориальной обороной и вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений.

"Без света остаются жители 473 населенных пунктов в Киевской области. Работы продолжаются", – добавил глава Киевщины.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в Киевской области в ближайшее время начнется восстановление разрушенных мостов.