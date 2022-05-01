Специально втягивают НАТО, – эксперт рассказал о запасном сценарии Кремля

В российской пропаганде все чаще раздаются заявления, будто Россия воюет с НАТО. Вероятно, это делают для того, чтобы иметь запасной вариант и хоть как-то объяснить россиянам поражение в войне с Украиной.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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По его словам, у некоторых в Кремле ощущается страх перед НАТО. "Хотя бы посмотрите заявления Лаврова, он в интервью арабскому изданию говорит одно, а китайскому изданию – немного коррелирует свои высказывания", – пояснил эксперт.

Мусиенко говорит, что, например, одним Лавров говорит, что Россия не воюет с НАТО, хотя они поддерживают Украину, а другим говорит, что НАТО подпитывает агрессию, потому что накачивает Украину оружием.

Российские пропагандисты также рассказывают, что их армия сбивает самолеты Альянса и т.д. и таким образом воюет с НАТО. Они специально затягивают НАТО, чтобы потом можно было сказать, что мы сражаемся не с Украиной, нам противостоит Альянс,

– заявил эксперт.

Он говорит, что россияне уже даже "нашли" где-то истребители 5 поколения Ф-22, Ф-35, хотя у нас их нет на вооружении.

Все для того, чтобы потом сказать российскому обществу "ну вы знаете, нам сейчас не удалось, но мы попытаемся в будущем нарастить силы и пойти". Поэтому это один из запасных сценариев (чтобы оправдать поражение – 24 канал)", – подытожил Мусиенко.

Александр Мусиенко о "войне России с НАТО" и провокациях в Приднестровье:



Добавим, что ранее российский журналист Игорь Яковенко также говорил, что пропагандисты Кремля начали заявлять, что Россия "ведет войну с НАТО", чтобы показать поражение в войне с Украиной, потому что этот вариант наименее позорный.

К слову, Россия продолжает разбрасываться угрозами и уже открыто заговорила о безопасности Молдовы. В Кремле считают, что Кишинев "затягивают в НАТО". Соответствующее заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он цинично сказал, что в Молдове должны беспокоиться о своем будущем, потому что их "затягивают в НАТО".

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