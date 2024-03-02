"Спецназ ФСБ ведет бой": россияне утверждают, что заблокировали террористов в доме в Ингушетии

Вечером 2 марта российские СМИ облетело известие о стрельбе в Ингушетии – там якобы продолжается контртеррористическая операция. Что происходит в Ингушетии – расскажет 24 Канал.

Пока не понятно, кем являются люди, в которых стреляет ФСБ, действительно ли это террористы. Но точно понятно, что Россия ведет террор против Украины – Владимир Зеленский именно так сказал в своем обращении 2 марта. Он объяснил, что удары "Шахедами" по домам не имеют военного смысла – это террор, который должен запугать население.

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Россияне заявляют о бое с "террористами" в Ингушетии: что известно

Информации о перестрелке пока не очень много, однако распространяются многочисленные видео якобы противостояния ФСБ и "террористов".

Стрельба в Ингушетии 2 марта 2024: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Перестрелка началась около 19:40. На роликах слышны автоматные очереди и прилет снаряда по дому.

В городке Карабулак неизвестные якобы планировали теракты в местах скопления людей. ФСБ заблокировала подозреваемых в частном доме и ведет бой – такова официальная позиция.

Некоторые СМИ называют дом многоквартирным, а предполагаемых боевиков – причастными к "Исламскому государству". В городе объявили контртеррористическую операцию (КТО).

Видео вероятного боя ФСБ и "террористов" в Карабулаке: смотрите ролик

"Кавказ.Реалии" проанализировал, что может делать власть во время режима КТО:

ввести обязательную проверку документов;

ограничить связь;

выставить блокпосты;

силовики получат право "удалять физических лиц с отдельных участков местности" – то есть фактически выгонять людей из домов, а также изымать транспорт организаций и ограничивать движение на улицах.

Если мы посмотрим на карту, то увидим, что Карабулак расположен в потенциально взрывоопасном регионе. Неподалеку этого города – Грозный, где были обе чеченские войны, и Беслан, где произошел теракт в школе в 2004 году. В целом Кавказ является той территорией, которую Россия постоянно покоряла – и которая может отделиться одной из первых.

Где Карабулак в Ингушетии: показываем на карте

Что интересно, неподалеку есть и аэродром Моздок, откуда взлетают МиГи.

24 Канал будет следить за тем, как разворачиваются события в Карабулаке, где произошла стрельба вечером 2 марта.