Спецназ США покинул Украину: их последняя миссия – сопровождение дипломатов в Польшу, – СМИ
Источник:твиттер Наташи Бертранд
Американский спецназ уже покинул территорию Украины. Их последней миссией было сопровождение сотрудников Посольства США в Польшу.
Информацию о том, что спецназ США уже не на территории Украины, в сети сообщила журналистка Наташа Бертранд.
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Спецназ США покинул Украину
Американский спецназ покинул территорию Украины, бойцы находились во Львове вместе с сотрудниками посольства США.
Их последней миссией было сопровождение работников американского посольства в Польшу в ночь на 22 февраля,
– написала Бертранд.
Напомним, 15 февраля стало известно, что посольство США в Украине из-за угрозы вторжения России перенесено из Киева во Львов.
Американское посольство переехало во Львов: что известно
- О том, что США временно перенесет свое посольство во Львов, стало известно 14 февраля. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.
- По его словам, такой шаг был необходим для обеспечения безопасности дипломатов. Также он призвал всех своих сограждан покинуть страну.
- В то же время The Wall Street Journal писало, что Госдеп помимо приказа о переезде во Львов дал еще одно распоряжение. Речь шла об уничтожении сетевого оборудования, а также демонтировании телефонной системы посольства.
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Текст сообщения Наташи Бертранд:
Американский спецназ покинул Украину из Львова, сообщил пресс-секретарь Европейского командования США капитан Билл Спикс. Рассказывает источник, знакомый с их перемещениями, что их последняя миссия заключалась в сопровождении сотрудников посольства США в Польшу прошлой ночью.