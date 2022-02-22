Спецназ США покинул Украину: их последняя миссия – сопровождение дипломатов в Польшу, – СМИ

Американский спецназ уже покинул территорию Украины. Их последней миссией было сопровождение сотрудников Посольства США в Польшу.

Информацию о том, что спецназ США уже не на территории Украины, в сети сообщила журналистка Наташа Бертранд.

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Спецназ США покинул Украину

Американский спецназ покинул территорию Украины, бойцы находились во Львове вместе с сотрудниками посольства США.

Их последней миссией было сопровождение работников американского посольства в Польшу в ночь на 22 февраля,

– написала Бертранд.

Напомним, 15 февраля стало известно, что посольство США в Украине из-за угрозы вторжения России перенесено из Киева во Львов.

Американское посольство переехало во Львов: что известно

О том, что США временно перенесет свое посольство во Львов, стало известно 14 февраля. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

По его словам, такой шаг был необходим для обеспечения безопасности дипломатов. Также он призвал всех своих сограждан покинуть страну.

В то же время The Wall Street Journal писало, что Госдеп помимо приказа о переезде во Львов дал еще одно распоряжение. Речь шла об уничтожении сетевого оборудования, а также демонтировании телефонной системы посольства.

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Текст сообщения Наташи Бертранд:

Американский спецназ покинул Украину из Львова, сообщил пресс-секретарь Европейского командования США капитан Билл Спикс. Рассказывает источник, знакомый с их перемещениями, что их последняя миссия заключалась в сопровождении сотрудников посольства США в Польшу прошлой ночью.